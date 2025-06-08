Суд взыскал с Константина Хабенского долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве обязал актера Константина Хабенского выплатить задолженность по оплате коммунальных платежей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Взыскателем стал столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Судебный приказ распространился на плату за жилую площадь, тепло и электроэнергию. Решение вступило в законную силу.

Сумма накопившегося у народного артиста России долга и период неоплаты не уточняются.

Ранее Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского. Продюсер и режиссер признал непревзойденный профессионализм актера, который вызывает трепет при работе с ним.