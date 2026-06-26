Суд вынес приговор грабителям, напавшим на исполнителя роли Финиста

Преступников, избивших и ограбивших в октябре заслуженного артиста Вячеслава Воскресенского, приговорили к лишению свободы. Об этом сообщил официальный канал судов Свердловской области.

Актер, известный по главной роли в советской киносказке «Финист — Ясный сокол», живет в Красноуральске Свердловской области. Осенью двое злоумышленников ворвались к нему в квартиру, избили и похитили около 100 тысяч рублей.

Грабителей Артема Валеева и Глеба Дербенева быстро задержали правоохранители. Первый получил семь лет и восемь месяцев колонии строгого режима, второй — 8,5 года.

Воскресенский зимой 2022 года перенес инсульт. После тяжелой болезни он смог восстановиться и вернуться к творческой деятельности.