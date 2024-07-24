Суд отменил заочный приговор Ивану Вырыпаеву

Апелляция отменила заочный приговор по делу о фейках ВС РФ в отношении режиссера Ивана Вырыпаева. Об этом сообщил РИА «Новости» источник из правоохранительных органов.
«Приговор был отменен и направлен в суд для повторного рассмотрения», — заявил собеседник агентства.
Он объяснил, что Мосгорсуд так решил из-за нарушений при рассмотрении дела в районном суде.
Режиссера объявили в международный розыск после того, как он скрылся в другой стране. В декабре прошлого года суд Москвы заочно приговорил Вырыпаева к восьми годам лишения свободы за распространение ложных данных о российской армии. Также сценаристу на четыре года запретили пользоваться административными сайтами.