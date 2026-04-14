Суд отложил иск музыкантов первого состава «Парка Горького» к Стасу Намину

Суд по интеллектуальному праву отложил на 18 мая иск трех музыкантов из первого состава группы «Парк Горького» к основателю коллектива Стасу Намину. Подробности рассказало РИА «Новости ».

Заявители — музыканты Алексей Белов, Александр Миньков (псевдоним Александр Маршал) и Александр Львов — оспаривают решение Роспатента, который отказался аннулировать четыре товарных знака со словесными элементами «Парк Горького» и Gorky Park. Они считают, что Стас Намин зарегистрировал эти товарные знаки с нарушением законодательства.

Участники группы заявили, что нарушены нормы, запрещающие регистрацию брендов, способных ввести потребителей в заблуждение «относительно товара, его изготовителя или места производства», а также запрещающие регистрацию обозначений, тождественных названию известного «произведения науки, литературы или искусства».

Белов, Миньков и Львов обратились в суд с просьбой признать решение Роспатента незаконным. Ранее музыканты пытались отменить регистрацию брендов Намина по другому основанию — в связи с их неиспользованием.