Суд оштрафовал актера Боярского за просроченную оплату парковки в Петербурге

Народному артисту России Михаилу Боярскому выписали штраф на шесть тысяч рублей за несвоевременную оплату парковки в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева .

Актер оставил свой Mercedes на набережной Мойки 1 сентября 2025 года с 08:11 до 15:46, но не оплатил парковку. За это ему назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

Согласно закону, у Боярского было 60 дней на оплату, однако он перечислил деньги только 29 января 2026 года — с нарушением срока.

За это мировой судья привлек артиста к ответственности и назначил новый штраф в двукратном размере — шесть тысяч рублей.

Ранее Боярский уже привлекался за аналогичное правонарушение.

Накануне по аналогичной статье оштрафовали журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Сумма наказания составила 10 тысяч рублей.