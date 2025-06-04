Суд обязал актрису Малькову-Макееву убрать незаконное ограждение на парковке

Актриса Анастасия Малькова-Макеева, известная по шоу «Три аккорда», получила предписание демонтировать самовольно установленное ограждение на парковочном месте в московском ЖК. Об этом сообщил MK.Ru .

Артистка разместила металлическую конструкцию с замком вокруг своего парковочного места, что ограничило доступ к общему имуществу жильцов. Впервые нарушение было зафиксировано Можилинспекцией в сентябре 2023 года. Несмотря на повторные предписания, ограждение оставалось на месте.

Управляющая компания обратилась в Преображенский суд Москвы, который постановил, что Малькова-Макеева должна убрать конструкцию и выплатить штраф в размере 6000 рублей, добавил aif.ru.