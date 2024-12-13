«Страсти»: гонорар переехавшего в США Алексея Воробьева составляет 9 млн рублей за концерт

Гонорар российского певца Алексея Воробьева, который долгое время живет в США, составляет около девяти миллионов рублей за один концерт. Об этом изданию «Страсти» рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

Такую высокую цену собеседник издания объяснил тем, что Алексей — редкий гость в России, поэтому любой его концерт оценивается дорого. Минимальная стоимость выступления обойдется заказчикам в семь миллионов рублей, добавил он.

«Он же сейчас живет в Лос-Анджелесе, поэтому из-за редких визитов гонорар у него достигает от семи до девяти миллионов рублей за одно выступление», — процитировал сайт kp.ru Дворцова.

В заключение продюсер назвал певца Воробьева «любимчиком всех девочек» в России.