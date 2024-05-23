Переехавший в Россию продюсер Бардаш заявил, что раскрывал глаза украинцам

Продюсер музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш в ответ на обвинения, предъявленные ему заочно Службой безопасности Украины (СБУ), заявил, что стремился открыть глаза соотечественникам на реальную обстановку в стране. Его слова передало издание RT .

Бардаш заявил, что почувствовал необходимость стать тем, кто будет активно взаимодействовать с публикой, выражая позицию честного человека в сложившихся обстоятельствах.

«Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — подчеркнул продюсер.

СБУ предъявила Бардашу обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины, включая публичные призывы к изменению конституционного строя, распространение материалов, призывающих к изменению границ страны, пропаганду войны и оправдание действий России.

По мнению артиста, сейчас русский народ начал просыпаться и по-другому смотреть на происходящее. Бардаш рассказал о величии русской культуры и американской фальши.