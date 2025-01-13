Стилист Рогов раскрыл самый необычный модный тренд 2025 года

Главным модным трендом 2025 года станет рыцарская эстетика. Об этом сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов в своем Telegram-канале .

«Поговаривают, в этом году одним из самых ярких направлений в моде станет Knight Core — так называемая рыцарская эстетика», — написал он.

Рогов пояснил, что в тренде будут крупные украшения, аксессуары из металла, кольчуга, кожа и имитация рыцарских лат. Модницам стилист порекомендовал обратить внимание на полупрозрачные платья и блузы, а также носить корсеты.

Ранее россиянам рассказали, что одежда в рабочем стиле снова станет актуальной. В образах стоит использовать потертые куртки, комбинезоны, жилеты и растянутые «штаны плотника». По словам стилиста Алеко Надиряна, вдохновение для создания модного образа можно почерпнуть в гараже у родственников.