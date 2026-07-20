Стилист Дембикова оценила образ Мелании Трамп на финале ЧМ-2026

Стилист Лина Дембикова высоко оценила образ Мелании Трамп на финале чемпионата мира по футболу 2026 года. По ее словам, светлая гамма и бомбер сделали наряд свежим и органичным, сообщает Life.ru .

Мелания Трамп появилась на финале чемпионата мира по футболу 2026 года в светлом спортивно-элегантном образе. Первая леди США выбрала белую футболку Gap, бомбер Thom Browne, классические брюки Ralph Lauren, балетки Roger Vivier и солнцезащитные очки с зеркальными стеклами.

Дембикова заметила, что светлая цветовая гамма сработала удачно. По ее оценке, Мелания выглядела свежо, легко и органично, а бомбер добавил образу спортивное, почти футбольное настроение.

«На мой взгляд, это прямо-таки хороший, складный и ладный ансамбль. Если говорить в целом, то, конечно же, хочется отдельно отметить, что для своего возраста она выглядит просто божественно. Полагаю, всем бы нам стоило к этому стремиться», — сказала Дембикова.

Дональд Трамп и Мелания Трамп посетили финальный матч между Испанией и Аргентиной. Сборная Испании выиграла турнир, забив решающий мяч на 107-й минуте.