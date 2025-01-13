Степанцов: Лагутенко следовало приобретать дом в Сибири, а не в Калифорнии

Лидер музыкальной группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко потерял жилье в Лос-Анджелесе стоимостью 2,8 миллиона долларов. Оно сгорело в результате лесных пожаров. Музыкант, по мнению фронтмена группы «Бахыт-Компот» Вадима Степанцова, мог бы купить дом где-нибудь в Сибири. Об этом написал «Абзац».
Собеседник считает, что Лагутенко вложил активы не в том месте.
«Не думаю, что в США были какие-то хоромы. Наверное, хотел пожить, где тепло, но сегодня там совсем горячо. Погрелся, называется», — добавил Степанов.
Лидер «Мумий Тролля» некоторое время жил в Лондоне и даже записывал песни. В 2018 году он купил недвижимость в Калифорнии.
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