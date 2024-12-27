Стас Пьеха заявил, что не позволит продвигаться сыну на сцене с помощью связей

Российский исполнитель Стас Пьеха выразил мнение относительно будущего своего сына Петра в музыкальной индустрии. «Газета.Ru» опубликовала его комментарии на эту тему.

Артист заявил, что готов оказать поддержку своему сыну, если тот решит посвятить себя музыке. Пока у мальчика не было собственных концертов, хотя он уже выходил на сцену вместе с отцом. Пьеха уточнил, что не собирается продвигать сына с использованием личных связей, написал kp.ru.

Если он решит заниматься музыкой и выберет «Фабрику звезд» или какой-нибудь другой проект, я, безусловно, буду рад. Главное, чтобы он проявлял интерес к чему-то конструктивному в своей жизни, сказал артист.