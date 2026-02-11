Стас Костюшкин рассказал, что готовится выпустить новую версию песни «День рождения» совместно с Ганвестом

Певец Стас Костюшкин в интервью Леди Mail.ru сообщил, что участвует одновременно в проектах «Дуэты» и «Конфетка», где исполняет совместные композиции с известными музыкантами. В ближайшее время певец планирует выпустить новую версию песни «День рождения» совместно с рэпер-комиком Ганвестом.

Артист подчеркнул, что именно творчество позволяет ему оставаться востребованным. Отвечая на вопрос о причине распада коллектива «Чай вдвоем», исполнитель заявил, что отсутствие изменений тормозило творческий процесс, а смена направлений помогла каждому развиваться индивидуально.

Кроме того, певец признался, что осознает важность семейных ценностей. Именно жена Юлия вдохновляет Костюшкина двигаться вперед и дарит ощущение гармонии.

Рассказывая о своем возрасте, Стас заметил, что чувствует себя комфортно и удовлетворн своим внешним видом и физической формой, подчеркивая, что активность — залог долголетия и привлекательности артиста.