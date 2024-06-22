Старшая дочь певицы Валерии заявила, что отец запирал ее в вольере с собаками

Певица Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena, рассказала о жестоком отношении к ней отца. По ее словам, ей приходилось применять хитрость, чтобы избежать наказания родителя. Цитату привело издание StarHit .

«Он мог жестоко наказать за малейший проступок: вышвырнуть меня на улицу, запереть с собаками в вольере на сутки, мог побить», — поделилась девушка.

Шульгина — старшая дочь певицы Валерии. Она родилась, когда исполнительница была замужем за продюсером Александром Шульгиным.

Как рассказала Shena, однажды осенью отец выставил ее на улицу с босыми ногами и в одной ночной рубашке. Тогда мать хотела выйти и привести ее обратно в дом, но муж «держал ее и бил». Когда Валерии удалось накопить денег, она уехала с тремя детьми в родной Аткарск.