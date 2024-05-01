Стало известно, почему Ким Кардашьян рассталась с футболистом | 360°

Знаменитости 01 мая 2024, 17:41 Стало известно, почему Ким Кардашьян рассталась с футболистом People: Ким Кардашьян и Оделл Бекхэм расстались из-за отсутствия чувств

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Актриса, предприниматель Ким Кардашьян и спортсмен Оделл Бекхэм больше не вместе. Инсайдер из окружения пары сообщил изданию People, что причина их расставания кроется в отсутствии чувств.

По словам источника, когда Кардашьян и Бекхэм только начали встречаться, между ними «действительно было много химии», несмотря на то, что мало кто верил в их роман. Позже чувства пропали, а отношения просто «выдохлись», пояснил инсайдер.

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Ранее СМИ писали, что Ким Кардашьян рассталась с футболистом Оделлом Бекхэмом из-за бывшего супруга — рэпера Канье Уэста. Якобы его скандальные выходки не вытерпит ни один избранник актрисы.

Кардашьян и Бекхэма-младшего стали замечать вместе осенью прошлого года. Источник рассказал журналистам, что пара сблизилась после развода спортсмена.