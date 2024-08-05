Стало известно о возвращении Пугачевой в Москву

Mk.ru: певица Алла Пугачева вернется в Москву вместе с детьми до конца лета

Народная артистка России Алла Пугачева приедет в Москву вместе с детьми до конца лета. Об этом сообщили журналисты «Московского комсомольца» .

По их данным, певица должна была приехать в Россию в начале лета. Однако ее планы нарушила неспокойная обстановка в Израиле, из-за которой ей пришлось находиться на Кипре. Сейчас Пугачева отдыхает в Прибалтике и может без всяких препятствий добраться до Москвы.

Авторы статьи предположили, что артистка приедет на Родину не одна, а вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой.

«В разговоре с близкими друзьями, обещая свой приезд, она употребила местоимение „мы“», — отметило издание.

В любом случае семья вернется в Россию в неполном составе, так как муж певицы юморист Максим Галкин* останется за границей в ожидании вердикта Верховного суда. Он пытается обжаловать отказ в снятии с него статуса иноагента.

Журналисты уточнили, что Пугачева планировала в России обновить часть документов, проверить свое имущество и повидаться с друзьями.

Недавно Галкин* публично унизил Примадонну. Во время проливного дождя юморист оставил жену без зонта, чтобы самому не намокнуть.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.