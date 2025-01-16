Стало известно, на каком месяце беременности находится Трусова

Фигуристка Александра Трусова находится на третьем месяце беременности. Об этом сообщило интернет-издание Super.ru со ссылкой на источник из московского перинатального центра.

Сама спортсменка и ее супруг не дают комментариев на тему беременности. Издание уточнило, что получило эту информацию благодаря своему агенту в перинатальном центре столицы, где Трусова состоит на учете.

«Если верить источнику, сейчас фигуристка на третьем месяце беременности. Предполагаемая дата родов выпадает на июль 2025 года», — говорится в материале.

Агент успел поговорить с Трусовой и узнал, что сейчас она чувствует себя хорошо, на токсикоз не жалуется.

Издание также выяснило, что в центре прайс на ведение беременности начинается с 180 тысяч рублей, причем VIP-вариант обойдется в 1 050 000 рублей. При этом поды у врача фигуристки стоят от 650 тысяч до 938 тысяч рублей.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова отказалась от ближайших выступлений и прыжков в ледовых шоу из-за беременности.