Стало известно, кто получит наследство Левона Оганезова

News.ru: квартиры композитора Оганезова в Москве достанутся его жене и дочерям

Наследниками композитора Левона Оганезова станут его жена и две дочери. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным журналистов, музыкант был собственником квартир в Москве и Нью-Йорке. Оганезов познакомился со своей супругой Софьей в конце 1960-х.

У пары родились две дочери — Мария и Дарья, которые давно живут в Соединенных Штатах. Они подарили композитору трех внучек. Журналисты выяснили, что Оганесов заранее составил завещание.

Народный артист России скончался в 84 года в Нью-Йорке. В последние годы жизни Оганезов боролся с онкологическим заболеванием. Его похоронят 16 декабря на кладбище Кенсик.

Зрителям он запомнился, как соведущий телепрограмм «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Клуб „Белый попугай“» и «Суета вокруг рояля».