Стало известно, кто победил в шоу «Один в один»
Победителем шестого сезона шоу «Один в один» стала певица Мария Зайцева
На телеканале «Россия» состоялся финал шоу «Один в один». Победителем музыкальной программы стала певица Мария Зайцева.
В шестом сезоне участвовали 10 артистов: Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Жан Милимеров, Мария Зайцева, Нодар Ревия, Арсений Бородин, Надежда Ангарская, Валерия Ланская, Юлия Савичева и Родион Газманов. Звездных участников оценивало экспертное жюри в лице Юрия Стоянова, Алексея Чумакова и Марины Мещеряковой.
Для финала Мария Зайцева перевоплотилась на сцене сразу два образа: певицы Шер и артиста Эроса Рамазотти. Номер был технически очень сложным. На экранах транслировался один образ, а на сцене выступал второй.
Главный соперник Зайцевой телеведущий Вячеслав Макаров вышел на сцену в образе Майкла Джексона. Артист исполнил песню Earth song. Члены жюри отметили, что образ Макарова получился убедительным, также их впечатлил его вокал.