Стало известно, как Меган Маркл удается маскировать широкие плечи

Стилист Элиза Скарборо объяснила любовь герцогини Сассекской Меган Маркл к платьям с открытыми плечами. По ее словам, так жена принца Гарри скрывает недостатки своей фигуры, сообщил Daily Express .

«Вырез халтер, призванный скрыть ширину плеч и сделать силуэт стройнее, может привлечь внимание к нужным вам зонам и отвлечь от ненужных, что делает его безотказной модной формулой для Меган», — сказала Скарборо.

Впервые актриса появилась в платье с открытыми плечами от Stella McCartney на свадебном приеме в 2018 году. Затем Маркл надевала такие наряды на многих мероприятиях, от королевских помолвок до выходов на красную дорожку. По словам стилиста, вырез халтер стал ее визитной карточкой.

Поклонницы герцогини Сассекской пристально следят за ее образом. После выхода Маркл в свет в блейзере от бренда J.Crew они обрушили сайт бренда.