Стало известно, где покажут последний сериал с Анастасией Заворотнюк

Последний сериал с актрисой Анастасией Заворотнюк выйдет на телевидении. Его покажут на телеканале НТВ , сообщила пресс-служба канала.

Речь идет о сериале «Приставы». Сюжет в нем разворачивается вокруг сотрудников службы судебных приставов, которые каждый день занимаются взысканием долгов. Главную роль сыграл актер Андрей Чадов. Также в картине снялись артисты Александр Никитин, Анна Попова, Наталия Антонова, Анастасия Заворотнюк и Кирилл Мелехов.

Ранее родственники Заворотнюк рассказали о последних фильмах, в которых снялась актриса. Это были «Не плачь по мне, Аргентина» и «Охота на гауляйтера». По словам родных, звезда лавировала между городами, снимаясь в разных проектах одновременно. При этом знаменитость играла героинь, не похожих друг на друга.