Стали известны подробности развода Бондарчука и Андреевой

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева расстались. Звездная пара еще не оформила официальный развод, но уже договорилась, как разделит нажитое в браке имущество, сообщил сайт kp.ru.

У Бондарчука останется квартира в Брюсовом переулке в Москве. Еще одну — в Петербурге — режиссер оставил их с Паулиной сыну Ивану. Это жилье он купил сразу после свадьбы с актрисой, там они жили последние годы.

По одной версии, Бондарчук и Андреева расходятся из-за разных характеров и образа жизни. Актриса предпочитает замкнутый образ жизни, а ее муж, напротив, любит шумно погулять. Супруги уже полгода не живут вместе.

Кроме того, Паулина решила работать сценаристом и режиссером и не хочет больше сниматься в кино. Однако Бондарчук решил не вкладываться в ее проекты после провала сериала «Актрисы».