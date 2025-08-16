Стали известны дата и место прощания с актрисой Анной Кузнецовой

В Санкт-Петербурге 17 августа простятся с актрисой Анной Кузнецовой, известной по ролям в картинах «Батальонъ» и «Ментовские войны». Церемония состоится в церкви Сретения Господня, сообщил телеканал 78.ru.
Церемония прощания пройдет 17 августа в 13:00.
Актриса скончалась в возрасте 48 лет.. Смерть артистки оказалась неожиданностью для коллег и поклонников. Кузнецовой не стало 11 августа. На тот момент подробности и причины смерти не раскрывались.
Журнал The Voice сообщил со ссылкой на окружение актрисы, что она умерла дома после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Кузнецова также перенесла операцию на головном мозге.
Преподаватель русского языка на Аляске не сдержала слез в день визита Путина
Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте