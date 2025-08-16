Стали известны дата и место прощания с актрисой Анной Кузнецовой

С Анной Кузнецовой простятся 17 августа в церкви Сретения Господня в Петербурге

В Санкт-Петербурге 17 августа простятся с актрисой Анной Кузнецовой, известной по ролям в картинах «Батальонъ» и «Ментовские войны». Церемония состоится в церкви Сретения Господня, сообщил телеканал 78.ru .

Церемония прощания пройдет 17 августа в 13:00.

Актриса скончалась в возрасте 48 лет.. Смерть артистки оказалась неожиданностью для коллег и поклонников. Кузнецовой не стало 11 августа. На тот момент подробности и причины смерти не раскрывались.

Журнал The Voice сообщил со ссылкой на окружение актрисы, что она умерла дома после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Кузнецова также перенесла операцию на головном мозге.