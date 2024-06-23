Стала известна судьба детей родившей в 60 лет актрисы Сенкевич

Девятилетним близнецам, сыну и дочери польской актрисы Барбары Сенкевич, родившей их в 60 лет, грозит детский дом. Об этом написало издание Super Express .

По данным газеты, судьбу детей определит суд. Сама Сенкевич оставила завещание, в котором указала, что хотела бы сделать свою подругу опекуном близнецов. Но эксперты объяснили журналистам, что судья может решить иначе.

Скорее всего, суд учтет пожелания умершей матери, но они не станут решающим фактором. На заседании будет рассматриваться, сможет ли потенциальный опекун обеспечить детям необходимые условия. Пока близнецы находятся в приемной семье. Суд также может постановить оставить их в этой семье.

Звезда кино и сериалов Барбара Сенкевич стала известна еще и как «самая старая мама Польши». Актриса много лет мечтала о детях, но на процедуру ЭКО решилась только в 60 лет. В результате родились близнецы.

В начале июня 69-летняя Сенкевич умерла. До этого актриса сильно болела, но врачи выписали ее из больницы в хорошем состоянии.