Стала известна причина смерти лидера группы Crazy Town

Вокалист рэп-метал группы Crazy Town Сет Бинзер умер от передозировки наркотиков

Globe Photos/ZUMAPRESS.com
Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Солист рэп-метал группы Crazy Town Сет Бинзер, известный под псевдонимом Шифти Шеллшок, умер от передозировки наркотиков. Об этом журналу People сообщил менеджер музыкального коллектива Хауи Хабберман.

«Причиной смерти стало сочетание рецептурных препаратов и наркотиков, купленных на улице», — уточнил он.

Окружной судмедэксперт Лос-Анджелеса пока не опубликовал официальную причину смерти. Сам музыкант открыто говорил о своей наркотической зависимости.

Сет Бинзер умер 24 июня на 50-м году жизни. Тело певца нашли в его доме в Лос-Анджелесе. Он был вокалистом Crazy Town, ставшей популярной после выхода хита Butterfly.

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