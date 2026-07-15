Певица Юля Паршута призналась, что относится к астрологии со спокойным интересом

В Санкт-Петербурге и Москве грядут сольные концерты певицы Юли Паршуты, которые пройдут на следующей неделе в Питере и в начале осени в столице. Артистка готовится к выступлениям очень серьезно, однако успевает уделить внимание и личной жизни. В беседе с журналистами KP.RU Юля поделилась закулисными подробностями своей жизни.

Отвечая на вопрос о ретроградном Меркурии, певица призналась, что относится к астрологии со спокойным интересом, понимая, что божественный план выше астрального. Она считает, что планетарные периоды могут влиять на жизнь, объясняя упадок сил или их подъем, поэтому во время таких периодов старается внимательнее относиться к документам, договорам и ключам, хотя и не делает из этого культ.

Что касается личной жизни, артистка с улыбкой призналась, что познакомиться ей удается редко. Мужчины, вероятно, просто боятся подходить первыми, а на сайтах знакомств певицу постигла курьезная неудача: несколько лет назад ее профиль заблокировали, посчитав клоном известной певицы. Именно поэтому интернет-знакомства для нее теперь закрыты, и она предпочитает искать пару в реальной жизни.