«Срывала съемки и конфликтовала». Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки

Актрису Кристину Асмус выгнали со съемочной площадки «Склифа». Артистку обвинили в создании токсичной атмосферы и ссорах с коллегами, сообщил Telegram-канал Mash .

«Асмус отстранили от съемок сериала, даже несмотря на то, что они еще не завершены, — за создание крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу», — написали журналисты.

Артистка играла в сериале главную роль. Асмус не смогла найти общий язык с коллегами, в частности с Матвеем Лыковым, и неоднократно срывала съемки.

По данным Mash, она затягивала съемочные дни, требовала в последние моменты менять сценарий, за что просила обозначить ее как креативного продюсера, хотя им не являлась.

Под конец прошлого года Асмус и вовсе стала пропускать съемки из-за полученной травмы. Несмотря на то что на работе актриса не появлялась, она активно посещала тренировки по боксу и улетела на Мальдивы.

Ранее Асмус напомнила о скандальном расставании с бывшим мужем, комиком Гариком Харламовым. После его свадьбы она пошутила, что юморист скоро разведется со своей молодой женой и снова будет проходить через болезненную процедуру раздела имущества.