«Сразу всем объявляю». Прохор Шаляпин заговорил о карьере депутата

Политическая карьера не привлекла шоумена Прохора Шаляпина. В подкасте «Заметки адвоката Кузьмина» он заявил, что не планирует баллотироваться в Госдуму.

«Сразу всем объявляю на всю страну, что я не собираюсь баллотироваться в Государственную Думу как депутат ни от какой партии», — сказал он.

Шаляпин объяснил, что статус парламентария ограничит его во многих шутках. Пока его устраивает артистическое амплуа, возможность развлекать публику, снимаясь в шоу.

Вопрос о карьере депутата возник после того, как Шаляпин стал лауреатом премии «Этичный блог» в номинации «Прорыв года». Вручение прошло в Госдуме.

Ранее глава движения в защиту традиционных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова обвинила Шаляпина в пропаганде праздного образа жизни. Он не согласился с этим, заявив, что много работает и платит налоги.