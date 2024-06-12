«Сразу призналась во всем мужу». Буланова рассказала об изменах в браке

Певица Татьяна Буланова рассказала, что в ее жизни был любовный треугольник — в первом браке она полюбила другого мужчину. Артистка сообщила об этом петербургскому изданию «Панорама ТВ» .

Она призналась, что до сих пор ощущает вину за некоторые моменты своей супружеской жизни. Певица отметила, что изменила мужу и сильно его обидела.

«Когда я встретила Влада, то сразу призналась во всем мужу. Было тяжело и мне, и ему, но любовный треугольник для меня неприемлем. Это пошлость, дешевка», — подчеркнула она.

Артистка добавила, что не жалеет о разводе. Она отказалась раскрывать подробности, но добавила, что «долго терпела» во время первого брака. Исполнительница рекомендовала поклонникам выходить из разрушительных и абьюзивных отношений. Буланова также назвала глупостью идею о сохранении брака ради ребенка.

Ранее певица стала учредителем второго ресторана в Санкт-Петербурге. Заведение находится в центре города — на Лиговском проспекте.