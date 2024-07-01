«Споткнулся о профурсетку». Алсу одобрила комментарий Гордон о бывшем муже

Телеведущая и юрист Екатерина Гордон высказалась по поводу развода певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. На ее комментарий на странице в социальной сети Instagram* отреагировала сама артистка.

«Я повидала много историй, когда шикарные достойные женщины незаслуженно были обмануты и преданы. Я видела мнимые триумфы содержанок, на пару лет превращавшихся в „принцесс“. Я видела молодых, злых девочек, которым на мгновение казалось, что они „круче“ и „сильнее“ жен, которые были с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории», — написала Гордон.

Телеведущая намекнула, что супруги разошлись из-за измен предпринимателя. Она назвала Абрамова «жеребцом», который «споткнулся о профурсетку». Алсу оставила под комментарием эмодзи в виде сложенных вместе рук.

Ранее Алсу назвала модель Анастасию Решетову девушкой с низким социальным статусом. Она добавила, что всегда молчала «в тряпочку», но теперь лимит ее терпения исчерпан.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.