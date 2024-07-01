«Споткнулся о профурсетку». Алсу одобрила комментарий Гордон о бывшем муже
Певица Алсу отреагировала на слова Кати Гордон о любовнице бывшего мужа Абрамова
Телеведущая и юрист Екатерина Гордон высказалась по поводу развода певицы Алсу с мужем Яном Абрамовым. На ее комментарий на странице в социальной сети Instagram* отреагировала сама артистка.
«Я повидала много историй, когда шикарные достойные женщины незаслуженно были обмануты и преданы. Я видела мнимые триумфы содержанок, на пару лет превращавшихся в „принцесс“. Я видела молодых, злых девочек, которым на мгновение казалось, что они „круче“ и „сильнее“ жен, которые были с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории», — написала Гордон.
Телеведущая намекнула, что супруги разошлись из-за измен предпринимателя. Она назвала Абрамова «жеребцом», который «споткнулся о профурсетку». Алсу оставила под комментарием эмодзи в виде сложенных вместе рук.
Ранее Алсу назвала модель Анастасию Решетову девушкой с низким социальным статусом. Она добавила, что всегда молчала «в тряпочку», но теперь лимит ее терпения исчерпан.
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