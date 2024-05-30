Спортивный тренер Тарасова назвала актрису Заворотнюк прекрасным человеком
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, поделилась воспоминаниями о покойной актрисе Анастасии Заворотнюк. Слова спортсменки опубликовал RT.
Тарасова назвала артистку прекрасным человеком, отметив ее мужество и силу.
«Как долго и тяжело болела. Болезнь не пощадила ее. Выражаю соболезнования ее детям, ее мужу, ее маме», — добавила тренер.
О смерти знаменитости стало известно сегодня, 30 мая. Долгое время она боролась с тяжелым недугом.
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