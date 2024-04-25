«Спасибо за верность». Пугачева призналась в чувствах к дизайнеру Гуляеву | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 18:44 «Спасибо за верность». Пугачева призналась в чувствах к дизайнеру Гуляеву Певица Пугачева поблагодарила дизайнера Гуляева за верность в день его 55-летия РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения дизайнера Игоря Гуляева и поблагодарила его за верность. Об этом артистка написала в своих социальных сетях.

Известный дизайнер 25 апреля отметил 55-й день рождения. Пугачева разместила на своей странице черно-белую фотографию именинника, выразив ему благодарность.

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«Друг мой! С днем рождения! Спасибо за верность!» — сказала примадонна.

С Пугачевой дизайнера связывают не только рабочие, но и дружеские отношения. Он публично поддерживает певицу и защищает ее, если слышит недоброжелательные высказывания в адрес примадонны.

Недавно поклонники сняли похудевшую Пугачеву в ресторане на Кипре. Артистка посетила заведение в новом парике и необычном наряде с модными очками. Сбросить вес примадонне удалось с помощью модного препарата для диабетиков, который выписал ей израильский врач.