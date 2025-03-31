«Спасибо, что ушел». Эрнст — об увольнении Малахова с Первого канала
Эрнст признался, что не жалеет об уходе Малахова
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что не жалеет об уходе ведущего шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова. Об этом он рассказал в интервью Kp.ru.
На вопрос, не жалеет ли он, что отпустил Малахова, Эрнст ответил, что с Первого канала когда-то ушли юморист Евгений Петросян, телеведущий Тимур Кизяков и другие люди. Сейчас он уже и не вспомнит.
«Помню старую песню „Наутилуса“ с замечательной фразой: „Спасибо, что ты ушла“. Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих», — сказал он.
Телеведущий покинул проект «Пусть говорят» в 2017 году. Многих зрителей тогда удивил его переход с Первого канала на «Россию 1».
В прошлом году российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу «Привет, Андрей!», чтобы защитить свои авторские права. На федеральном телеканале звезды эстрады спели песню «Два кусочека колбаски», которая принадлежит музыкальному издательству уже более 20 лет.