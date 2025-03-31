Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что не жалеет об уходе ведущего шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова. Об этом он рассказал в интервью Kp.ru .

На вопрос, не жалеет ли он, что отпустил Малахова, Эрнст ответил, что с Первого канала когда-то ушли юморист Евгений Петросян, телеведущий Тимур Кизяков и другие люди. Сейчас он уже и не вспомнит.

«Помню старую песню „Наутилуса“ с замечательной фразой: „Спасибо, что ты ушла“. Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих», — сказал он.

Телеведущий покинул проект «Пусть говорят» в 2017 году. Многих зрителей тогда удивил его переход с Первого канала на «Россию 1».

В прошлом году российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу «Привет, Андрей!», чтобы защитить свои авторские права. На федеральном телеканале звезды эстрады спели песню «Два кусочека колбаски», которая принадлежит музыкальному издательству уже более 20 лет.