«Спасибо, что помните». Мама Пухляша расплакалась на премьере его фильма | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 18:38 «Спасибо, что помните». Мама Пухляша расплакалась на премьере его фильма Мама танцора Красилова посетила премьеру его последнего фильма в Заринске Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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На днях в Заринске прошел закрытый показ комедии «Как я встретил ее маму». Одну из ролей в фильме сыграл покойный шоумен Дмитрий Красилов, известный как Пухляш. Мероприятие посетила его мама Галина Красилова, сообщил сайт kp.ru.

Картину презентовал режиссер Егор Сальников, прилетевший на Алтай по приглашению киностудии имени Горького.

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Он назвал большой честью присутствовать на первом показе фильма, а также признался, что видел ленту только в кулуарах киностудии. Сальников отметил, что Красилов с нетерпением ждал именно этой премьеры, так как он исполнил одну из ведущих ролей. Режиссер подчеркнул, что этот фильм посвящается покойному шоумену.

По словам мамы Пухляша, она посмотрела фильм на одном дыхании. Женщина объяснила, что испытала много радости от успеха сына и от полного зала зрителей.

«Дима, он здесь, он с нами. Я чувствую. Хочу сказать большое спасибо организаторам. Выражаю огромную благодарность киностудии имени Горького в организации бесплатного предпремьерного показа фильма в нашем родном городе Заринске. Не выразить словами, как мне это дорого в память о моем сыне Дмитрии. Спасибо, что помните», — добавила она со слезами на глазах.

Ранее мама Красилова выпустила песню сына «Моя весна». Она призвала слушать композицию и вспоминать артиста. Шоумен скончался 18 декабря 2023 года от острой сердечной недостаточности.