«Спаси и сохрани». Актриса Аронова ответила на вопрос о госпитализации

Актриса Аронова опровергла информацию о госпитализации

Фото: РИА «Новости»

Информация о госпитализации актрисы Марии Ароновой оказалась неправдоподобной. Об этом она сообщила 360.ru.

Telegram-канал Mash в субботу сообщил, что Аронову доставили в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника. По информации источника, актрису обследовали и обнаружили множественные доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы.

«Спаси и сохрани, пусть все останется слухами. Я с племянниками и внуками дома, поплюем в сторону, — сказала Аронова.

Ранее актриса резко высказалась о фильме «Лед-3», где сыграла одну из главных ролей. Изначально Аронова назвала «идиотизмом» решение делать трилогию, но в итоге согласилась после уговоров режиссера Федора Бондарчука.

Аронова признавалась, что в отношениях для нее самым критичным является рукоприкладство. По ее словам, после первого удара необходимо сразу уходить.

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