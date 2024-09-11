Советский хоккеист Третьяк назвал Маслякова любимцем всех россиян
Советский хоккеист Владислав Третьяк в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал основателя и ведущего КВН Александра Маслякова любимцем всей страны.
По его словам, артисту на протяжении 60 лет удавалось держать на своих плечах популярное шоу.
«Это был потрясающий и обаятельный человек», — добавил Третьяк.
Ранее СМИ писали, что церемония прощания с Александром Масляковым прошла в зале «Планеты КВН».
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