Советский хоккеист Третьяк назвал Маслякова любимцем всех россиян

Советский хоккеист Владислав Третьяк в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал основателя и ведущего КВН Александра Маслякова любимцем всей страны.

По его словам, артисту на протяжении 60 лет удавалось держать на своих плечах популярное шоу.

«Это был потрясающий и обаятельный человек», — добавил Третьяк.

Ранее СМИ писали, что церемония прощания с Александром Масляковым прошла в зале «Планеты КВН».