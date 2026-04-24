Советник Харьков рассказал, что Пиманов был наставником и другом для своих коллег

Советник по информационному вещанию АО «ТО «Красная звезда» Алексей Харьков в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» вспомнил, что глава медиахолдинга Алексей Пиманов всегда был открыт для своих сотрудников и отвечал на звонки в любое время.

«Для нас всех телеканал "Звезда" — это, в первую очередь, Алексей Пиманов. Он всегда гордился своей командой и не уставал нам об этом повторять, и все мы всегда с гордостью говорили, что мы работаем с Пимановым. Конечно, учитель, конечно, коллега, товарищ. А еще ему всегда, в любое время, можно было позвонить как другу, и он всегда брал трубку, реагировал и разговаривал с тобой как друг», — сказал Алексей Харьков.

Ранее народный артист России Игорь Бутман поделился воспоминаниями о музыкальных предпочтениях Пиманова и рассказал, что они обсуждали написание музыки к фильмам журналиста.

Пиманов ушел из жизни в возрасте 64 лет из-за проблем с сердцем. Он получил широкую известность как бессменный ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале, а также как автор ряда документальных проектов.