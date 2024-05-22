«Сорвались с цепи». Жена Михаила Ширвиндта пожаловалась на родственников

Анастасия Ширвиндт, супруга известного телеведущего Михаила Ширвиндта, обеспокоена по поводу разобщенности внутри семьи. Она написала об этом в своих социальных сетях.

Женщина утверждает, что проблемы в отношениях усугубляются из-за того, что родственники стремятся любой ценой доказать свою правоту.

«Весь месяц май я офигеваю от людей. От того, как ближнее и дальнее окружение буквально сорвалось с цепи. Каждый день я оказываюсь меж двух отстаивающих свою позицию огней и отчаянно пытаюсь донести мысль о том, что никакие убеждения не могут быть важнее человеческих отношений», — заявила она.

Ранее внутри Театра сатиры после смерти его многолетнего руководителя Александра Ширвиндта разгорелся скандал. Раздоры в театральной труппе возникли после того как было принято решение отменить спектакль «Где мы?..», в котором артист играл главную роль.

Актер Александр Олешко предложил превратить запланированное представление в памятный вечер с участием коллектива спектакля, однако руководство театра не поддержало эту инициативу.