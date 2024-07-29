Сооснователь рок-группы The Chills Мартин Филлипс скончался на 62-м году жизни
Сооснователь новозеландской рок-группы The Chills Мартин Филлипс ушел из жизни в возрасте 61 года. Трагическую новость сообщил сайт kp.ru со ссылкой на публикацию близких музыканта.
Филлипс занимал в коллективе место гитариста и вокалиста. Он создал группу в 1980 году вместе с сестрой Рэйчел, которая играла на клавишных.
The Chills прославили такие хиты, как Heavenly Pop Hit, I Love My Leather Jacket и Kaleidoscope World.
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