Сольное выступление Самбурской чуть не сорвали из-за поломки аппаратуры

На сольном концерте Настасьи Самбурской произошел технический сбой, из-за которого певице пришлось петь без микрофона. Об этом артистка рассказала в Instagram*.

Она пояснила, что проблемы со звуком начались после того, как кто-то залил пульт звукорежиссера.

«Господа, впервые у меня такое, шок-контент. У меня начался сольный концерт, все хорошо, радостно исполняем песни… и тут какой-то умник берет и заливает пульт звукорежиссера. Все, микрофон отключается, все отключается, и дальше петь становится просто невозможно», — заявила она.

Несмотря на технические неполадки, выступление певица успешно продолжила.

Самбурская развивает сольную карьеру в жанре шансон. Еще в 2023 году Любовь Успенская в шутку заявила, что актриса могла бы стать ее преемницей. Звезда шансона входила в жюри проекта «Три аккорда» и высоко оценила вокал исполнительницы.

