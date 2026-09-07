Солисты Uma2rman отметили интерес молодежи к своим песням

Артисты музыкальной группы Uma2rman в интервью Леди Mail поделились своими впечатлениями о том, как их творчество находит отклик у молодежи.

Во время одного из концертов к сцене подошла девочка лет четырнадцати и попросила спеть песню «Кажется». Солистам было удивительно, что подросток знаком с треком, который даже старше нее.

Как оказалось, песня стала популярной в социальных сетях, и молодые люди начали снимать под нее видео. Музыкантам приятно, что разные поколения людей приходят на их концерты и поют их песни.