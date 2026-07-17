Солисты группы «Вирус!» заявили, что их песни остаются актуальными, потому что они «зажигательные и честные»

Группа «Вирус!» в интервью сайту «Леди Mail.ru» поделилась своими взглядами на современные тенденции в музыке и отношение к перепевам своих хитов. Участники отмечают, что их музыка остается популярной, поскольку она «зажигательная и честная».

Солистка Ольга Лаки отметила, что они открыты для сотрудничества с молодыми исполнителями, но делают это выборочно. Она подчеркнула, что опытные артисты могут отличить настоящих талантов от тех, кто хочет быстро прославиться за счет чужих хитов.

Группа получает много запросов от блогеров и тиктокеров с просьбой разрешить перепеть их хиты «Ручки» и «Ты меня не ищи». Однако участники «Вируса!» считают, что не должны просто так позволять перепевать свои песни.

Ольга также обратила внимание на то, что молодежь часто не различает оригинал и новое прочтение песни. Примером тому служит хит Виктора Цоя «Кукушка», который перепела Полина Гагарина. Теперь многие молодые люди думают, что это ее композиция, забывая об оригинале.