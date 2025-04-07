Солистки «Пропаганды» заявили, что мечтают вернуть группе популярность

Поп-группа «Пропаганда» была крайне популярна в нулевых годах благодаря хитам «Мелом» и «Яблоки ела». В 2020 году состав коллектива полностью обновился: в него вошли молодые исполнительницы София Еремченко, Дарья Санакова и Валерия Шацкова. Исполнительницы дали интервью сайту « Страсти ».

В ходе беседы участницы музыкального коллектива поделились своими мечтами возродить популярность «Пропаганды».

«Безусловно, мы бы снова хотели вернуть прежний успех, и будем очень много над этим работать. Мы верим, что у нас все получится!» — заявили певицы.

Солистки считают, что группа утратила былую известность из-за изменений в музыкальных тенденциях и предпочтениях слушателей. Несмотря на это, коллектив продолжал создавать музыку в своем привычном стиле. Дополнительные трудности возникли из-за судебных разбирательств с композитором Викторией Ворониной относительно прав на песни, признались исполнительницы «Пропаганды».