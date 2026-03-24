Солистка «Тату» Лена Катина назвала выступление на «Евровидении» в 2003 году больной темой

В 2003 году группа «Тату» стала мировой сенсацией. Их песни звучали по всему миру, а их участниц отправили на «Евровидение» в Ригу за победой. Однако с песней «Не верь, не бойся, не проси» коллектив занял третье место. Солистка группы Лена Катина в беседе с KP.RU призналась, что «Евровидение» является для нее «больной темой».

Артистка рассказала, что была недовольна своим вокалом и что группа могла бы претендовать на первое место, но оказалась лишь на третьей строчке из-за подмены голосов.

«Вот "Евровидение" — это моя больная тема, но тем не менее я бы все равно согласилась и повторила. В свое время это дало мне толчок к развитию», — поделилась Катина.

По словам певицы, сегодня участие в «Евровидении» для них уже не актуально. Она отметила, что «Тату» и так единственные и первые в своем роде.