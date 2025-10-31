Солистка группы «Город 312» Ая поделилась подробностями выздоровления после тяжелого инсульта

Солистка поп-рок-группы «Город 312» Ая поделилась подробностями своего выздоровления после тяжелого инсульта и осложнений от COVID-19 в беседе с KP.RU . Артистка рассказала, что долгое время боролась с последствиями болезни, заново обучаясь правильным дыхательным техникам.

Ая отметила, что реабилитация после инсульта была сложной, и одним из первых этапов было восстановление дыхания. Ей пришлось приложить значительные усилия, чтобы вернуться к исполнению песен, которые требуют хорошей вокальной техники и правильного дыхания.

Несмотря на трудности, певица постепенно вернулась к репетициям и выступлениям. Недавно она выступила на юбилейной церемонии премии «Золотой граммофон», хотя на сцену была привезена в инвалидном кресле. По словам Айи, ее голосовые связки восстановились примерно на 60%, что значительно превышает ее собственные ожидания.