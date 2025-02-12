Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова заявила, что больше не хочет идти в загс

Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова в интервью Леди Mail поделилась откровениями о своей личной жизни. Певица заявила, что больше не планирует выходить замуж. Она отметила, что не готова снова давать кому-либо клятву верности «в горе и радости».

«Не сильно понимаю смысл брака, несмотря на то что у меня перед глазами пример мамы с папой, которые женаты больше 40 лет. Но сама я почему-то замуж никогда не хотела. Считаю, жить в любви и согласии можно и без штампа», — призналась Ксения.

Она также объяснила, почему последнее время не любит комментировать свою личную жизнь. По словам Ксении, она не видит смысла рассказывать о своем мужчине и публиковать фотографии с ним. Певица призналась, что не хочет, чтобы за ними следили и оценивали их отношения.