Солистка Arabesque Микаэла Роуз рассказала о жестком продюсерском контроле

Микаэла Роуз, одна из вокалисток знаменитой западногерманской диско-группы Arabesque, которая пользовалась огромной популярностью в 1970–1980-х годах, поделилась воспоминаниями о строгом контроле со стороны продюсера. Об этом сообщили «Известия» .

Свой первый контракт с группой Микаэла заключила в 17 лет, а до этого, в 15, она победила в конкурсе по вокалу, написал RT.

«Мы ведь были очень молоды, и, конечно, контроль был очень серьезным. Продюсер мог разбудить нас ночью и попросить спеть, скажем, вторую строчку из какой-нибудь песни и повторить движения. И мы должны были это сделать», — рассказала Роуз.

Также исполнительница отметила, что их всегда сопровождала охрана.