Солист «Иванушки International» Туриченко назвал себя богатым человеком

Один из участников группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, что зарабатывает себе на жизнь не только концертами и пением. Другими источниками своего дохода он поделился с Леди Mail.ru .

Он отметил, что также является частью семейного бизнеса. Втроем с родной сестрой и племянником они владеют пятью магазинами, торгующими товарами для дома.

Все вместе они посещают в Китае различные выставки, а также производства, на которых делают электронику, поступающую потом на прилавки магазина исполнителя. Туриченко выразил надежду, что со временем их сеть станет еще больше и разовьется по всей России. Но уже сейчас он считает себя богатым человеком.