Солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон рассказал, как в 90-е работал на криминальных авторитетов

В прошлом у музыканта была группа «Рашн Блэкс», которая находилась под покровительством криминальных авторитетов. Оба спонсора группы принадлежали к одной из бандитских группировок. Музыкант вспоминает, что в то время он был знаком со многими бандитами различного уровня и поддерживал с ними хорошие отношения. Они проводили время вместе, в том числе играли в карты.

Один из спонсоров группы «Рашн Блэкс» владел пансионатом, где располагалась студия звукозаписи Пита и его брата. Однажды туда прибыли бандиты из конкурирующей группировки, требуя освободить для них номера. Администратор отказалась, сославшись на полное бронирование. Один из бандитов внезапно достал нож и ударил девушку. Спустя мгновение появились охраняющие заведение бандиты, которые схватили нападавшего и выбросили его вместе с ножом из окна четвертого этажа. Питер признался, что был шокирован происходящим, но осознавал, что это реальность тех времен.