Солист «Братьев Грим» попросил не ассоциировать его с близнецом-русофобом

Солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев попросил организаторов концертов и заказчиков мероприятий не ассоциировать его с братом-близнецом Борисом. Об этом сообщил Mash со ссылкой на директора музыканта.

По словам представителя, Константин настаивает, чтобы его объявляли как «солиста группы „Братья Грим“» или «Константина Грима». Причина — разрыв отношений с братом, который, как утверждается, произошел еще в 2009 году.

В паблике отмечают, что дороги братьев давно разошлись: Константин продолжает гастролировать, выступать на фестивалях и корпоративах, в то время как Борис занимается написанием песен и живет вне России. Разрыв между родственниками в материале объясняют и личными обстоятельствами, и политическими взглядами.

В 2025 году бренд «Братья Грим» официально закрепился за Константином. Теперь он просит публику не путать его деятельность с творческими или личными выборами брата, потому что, как утверждается, он «гей*, русофоб и наркоман».

В сентябре 2015 Бурдаев спровоцировал ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.